輝達、蘋果等國際大廠均有意擴大在台投資，帶動能源需求，太陽能廠有望因此受惠。（法新社資料照）

太陽能概念股是什麼？

在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和蘋果（Apple）等國際大廠均有意擴大在台投資，擬在台設資料中心，同時尋求綠電供應商，帶動能源需求。業界人士指出，在所有替代能源當中，太陽能光電布建速度最快、供應鏈相當完整且建置成本也較低，被認為是綠電的最佳來源。

以國外的案例來看，美國能源部預測，今年新增電力裝機容量約有58％來自太陽能，預計將有36GW（百萬瓩）併入電網。業界認為，美國大舉興建太陽能電廠，主要就是因應2030年AI資料中心遍地開花帶來的綠電需求，台灣預計將朝類似的路前進，太陽能廠有望因此受惠，也帶動近期相關類股表現。

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針對AI（人工智慧）蓬勃發展拉抬用電需求，經濟部長郭智輝也指出，穩定供電是首要任務，目前盤點電力足夠，2025年底前足以支持5到6家AI資料中心設立。2025年至2028年預計會是AI爆發期，經濟部也會全力投入綠電建設，特別是太陽光電，同時滾動式調整評估電力供需，不排除興建新電廠的可能性。

相關個股

1.聯合再生（3576）收盤價13.65元 週漲幅12.81％

聯合再生近日召開法說會，會中表示，上半年因進行產線轉換，稼動率因此受到影響，部分產能升級到TOPCon部分產能，預計等8月TOPCon模組取得台灣VPC的認證後可以出貨。聯合再生指出，TOPCon M10已建置完畢，模組效率22.5％，發電量比PERC模組可多6個百分點，取得認證後，CP值會是台灣市場最高，有望推動公司在台市佔率上升。

聯合再生今年前5個月營收僅24億元，年減65.14％，不過隨著大型案場動工，下半年市況預計會所改善。聯合再生也切入台電調頻備轉輔助服務（AFC）儲能業務，2021年標下台電最大的儲能標案，總建置量15MW（千瓩），同時也打入中南美洲大型電腦設備廠商供應鏈。

2.元晶（6443）收盤價28.95元 週漲幅3.76％

元晶在5月底的新品發表會正式宣告新世代量子系列太陽能模組上市，包含電池與模組全部在台灣元晶產線製造的量子Pro系列，以及進口電池、自製模組的量子系列產品，迎戰東南亞進口模組。

受到年初選舉因素干擾，不少太陽能案子都停擺，大選過後，業者普遍看好今年營運，元晶預估，自Q2開始，動能將逐步提升，預期下半年將開始大量量產出貨M10 TOPCon電池片，出貨比重將較2023年大幅成長，新品有望帶動下半年營收動能。

3.茂迪（6244）收盤價31.95元 週漲幅12.5％

茂迪Q1營收8.85億元，季減近5％、年減約35％，毛利率站回2成以上水準，稅後獲利1.26億元，單季每股盈餘0.33元。茂迪總經理葉正賢表示，今年Q1台灣市場沒有起色，但先前拓展的海外市場有取得一些成績，加上成本控制得宜，推動Q1獲利表現，展望Q2，海外市場仍不錯，維持一定動能，台灣市場復甦逐漸升溫，不過仍相對緩慢。

茂迪近年積極拓展海外市場，茂迪去年營收約有3成來自日本，今年初已向日系客戶展示次世代TOPCon產品，預計今年來自日本的訂單量有機會比去年成長，若是今年台灣本土成長相對較少，預估日本市場有望佔公司整體營收約5成。

4.太極（4934）收盤價24.25元 週漲幅6.13％

廣運（6125）集團執行長謝明凱表示，旗下的太陽能電池廠太極自去年下半年就在進行M6升級M10的製程轉換，待完成驗證後，今年營運表現將先蹲後跳。

太極主要生產基地位於越南，出貨市場以美國為主。太極總經理陳怡光指出，國內許多太陽能廠都已開始投入TOPCon技術，但太極以PERC為主，TOPCon技術確實是未來太陽能市場主流，但此刻國際太陽能市況供過於求，貿然投入風險頗高，因此公司將先專注利基型市場，後續將密切觀察市場動態。

5.安集（6477）收盤價43.6元 週漲幅13.99％

安集今年前5個月累計營收3.37億元，年減60.61，Ｑ1每股虧損0.3元。安集表示，由於選舉影響案場審核速度放緩，安集的3大案場遞延至2024年才能受益，預估受影響的模組訂單量約為120-130MW，出貨預計要到Q2季底才會有明顯回溫，雖然2024年裝機需求有望成長，不過供過於求情形可能對新產能的放量造成一定程度的影響。

在電廠方面，隨著企業對綠電需求的提升，安集將會移出一部分產能供給至綠電交易市場，價格有望比售予台電的價格來的好，隨著裝置容量的增加與平均電售價提升，有望為電廠帶來更多的利益。

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