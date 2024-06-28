0056第三季配息公告1.07元 前三季配息寫新高紀錄

0056公告第一階段配息1.07元，年化配息率逾10%。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大高股息（0056）今日公告第三季配息，第一階段配息為1.07元，7月12日第二階段將公告確定配息金額，7月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在7月15日前買進並持有，配息發放日則在8月9日。

0056首季配息0.7元、第二季配息0.79元，第三季配息目前預估達1.07元，寫下次高紀錄，累計前三季配息金額累計已達2.56元，已超過歷年配息，預料今年全年配息將寫下新高紀錄。

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今年以來高股息ETF持續高度成長，0056規模同步於6月19日突破3000億元新高。元大投信表示，0056長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第14年，今年第一季、第二季除息僅7、13個交易日即填息。隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。

依元大投信官網揭露至6月27日，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為11.09元，較2023 年底的7.62元成長逾45%，包含股息收入的可分配收益則達4.93元，提供未來配息基礎。

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