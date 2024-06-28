每年逾萬人篩檢異常 勞保局強化職業病健康檢查

勞保局強化職業病健康檢查，每年逾萬人篩檢異常 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為維護勞工健康，勞保局提供每年1次預防職業病健康檢查，鎖定長期工作接觸噪音、游離輻射、鎳、甲醛等32類的有害作業環境勞工，只要加保年資連續滿1年，即可申請職業病健康檢查，勞保局統計，近5年每年篩檢近26萬人，每年均篩出逾萬人健康異常。

勞保局職業災害給付組組長孫傳忠指出，勞保局每年主動通知約1萬8000家可能從事有害作業的投保單位健檢通知，經統計，近3年平均每年約有25萬9千餘人受檢，健檢費用約2億7000餘萬元，其中受檢人數最多者為噪音作業，約13萬9000餘人，檢查結果每年約有1萬餘人有異常情形，需進一步治療或追蹤。

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為落實預防成效，勞保局針對每種有害作業的特殊性進行不同檢查，例如噪音作業勞工檢查耳道及聽力，粉塵作業勞工則拍攝胸部Ｘ光、檢查肺功能。如檢查結果有異常情形，勞保局會主動發函勞工前往職業醫學科追蹤檢查，經診斷確定罹患職業病，可另外申請給付。

必須注意的是，勞工進行健康檢查前，應先向勞保局提出申請，經審查後，符合檢查資格者，勞工持收到的健康檢查證明單至指定健檢醫院受檢，如未經核發健康檢查證明單，卻自行到院檢查，勞保局無法支付該次檢查費用。

此外，勞工在受僱工作期間若遭遇職業傷病，可由所屬投保單位填發職業傷病門診單或住院申請書，並攜帶健保卡至健保特約醫療院所就診，可減免健保規定的部分負擔醫療費用，以及享有住院膳食費 30 日內的補助。

若因職業傷病經醫師認定發生公傷，以職災身分就醫，除了可減免醫療費用，並因醫療上需要，選用健保規定的自付差額特殊材料品項，先行墊付差額，也可一併申請核退該差額費用。

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