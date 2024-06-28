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電信合併糾紛多 南市消保官籲NCC介入

2024/06/28 15:00

陳姓原亞太用戶（左）向消保官（前）抱怨手機滿格卻打不通，消保官表示會受理申訴，並協助調解。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕遠傳電信去年底合併亞太電信，前亞太電信用戶抱怨通訊每況愈下，訊號滿格電話也打不出去。台南市消保官表示，從今年2、3月以來，已接獲10幾起消費糾紛申訴案件，將儘速邀請遠傳進行調解，由於全國都有類似情況，呼籲主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）介入處理，以徹底解決問題。

台南市議員盧崑福近日也接獲多名前亞太用戶陳情，他今天在市議會召開記者會，一名陳姓用戶向消保官出示他的手機訊號滿格，電話卻打不出去，讓他飽受困擾。另一名用戶則說，他是一名業務，手機卻常斷訊無法使用，他只是卑微地要求在都會區大馬路上可以用就好，但一再反映也沒有用。

盧崑福表示，用戶向遠傳電信客服反映，對方卻建議用戶攜碼至其他業者，這種回應明顯違反了合併時所承諾的服務品質保障。他要求市府消保官介入，維護用戶權益，並呼籲NCC展開調查。

消保官則表示，類似的糾紛很多，南市已接獲10多起申訴案件，也邀請遠傳進行調解，部分有達成和解，對類似的糾紛，他們都會受理，並協助消費者進行調解，同時也發文副知NCC，由於不只台南有這樣的糾紛，全國都有類似情況，希望NCC要有所作為，出面介入處理，徹底解決問題。

今天記者會，有2名自稱是用戶的民眾出席記者會，聲稱是來旁聽的，被盧崑福發現是業者後，卻稱他們無法代表發言，最後被請出會場。

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