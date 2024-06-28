LINE Pay2023年EPS8.09元 股東會決議不配股利

連加網路（LINE Pay）今召開股東會，董事長丁雄注（站立者）親自主持。（LINE Pay提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年初甫登錄興櫃的連加網路LINE Pay （7722）， 今（28）日舉行股東常會，LINE Pay 2023年每股盈餘8.09元，但考量該公司仍處成長階段，因應公司經營發展、事業擴張等投資需要，決議2023年度可分配盈餘不配發股利。

LINE Pay 2023年營收49.28億元、年增28%，全年稅後淨利4.81億元，每股盈餘8.09元。

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LINE Pay董事長丁雄注表示，2023年每0.03秒就有一筆LINE Pay交易，展望2024年，LINE Pay將進一步多方拓展服務類型與範圍，從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務等５大面向，持續發展LINE Pay生態圈，積極擴大市場領先地位。

此外，LINE Pay也將積極推動雙向跨境支付，將LINE Pay支付場景拓展至海外，積極拓展海外支付據點，並引導國外旅客來台消費，建構完整支付生態圈。

金融科技服務面向，將持續完善金融產品平台服務，提供保險、信用卡申辦以及貸款服務等一站式金融服務，創造支付以外的附加價值服務。

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