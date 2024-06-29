彭博：2026美商辦空置率達24％ 價值恐跌掉8.1兆

最新研究顯示，美國商辦大樓空置率攀升。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，根據穆迪最新報告，隨著在家工作持續存在，到 2026 年，美國24%辦公室將處於閒置狀態，商業地產價值將減少 2500 億美元（約台幣8.1兆）。

報導指出，穆迪商業房地產 （CRE） 預測副總監梅特卡夫（Todd Metcalfe）和穆迪 CRE 經濟主管拉薩爾維亞 （Tom LaSalvia） 在報告中指出，到2026年，美國辦公室空置率預計將從今年第一季的 19.8% 上升至 24%，再加上租金和租賃週轉率下降的影響，商辦房東的收入將減少 80 億至 100 億美元，商業地產價值則減少 2500 億美元。

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這些數字表明，隨著雇主轉向短期租賃和靈活的工作安排，商辦房東面臨黯淡的前景。券商仲量聯行調查顯示，85% 的北美企業或組織已經實施混合辦公，美國主要城市辦公室的入住率停留在疫情前水準的 50% 左右。

穆迪在報告中強調，對於許多企業來說，維持甚至增加遠距工作的論點仍然令人信服，如果生產力保持穩定，放棄實體辦公室可降低成本，那麼強制出勤的理由就會減少。報告還說，隨著市場淘汰效率較低的空間，以支持較新的工作習慣，精簡的辦公室空間將在未來10年持續下去。

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