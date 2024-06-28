聚陽獲美新客戶挹注 下半年營收規模上看200億

聚陽董事長周理平（右起）執行長周心鵬。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠聚陽（1477）今天召開股東會，董事長周理平看好受惠於新的大型運動品牌客戶訂單挹注，下半年營收將規模至少上看200億元，顯著優於上半年表現，且不排除單季出現歷史新高的可能性，明年將繼續延續強勁的成長動能。

聚陽執行長周心鵬說，公司在手訂單能見度可看到第4季至明年第1季，最近持續替客戶安排下半年產能規劃，並且新獲得1家美系大型運動品牌客戶給予訂單，明年有機會出現好的開始，進一步帶動全年營運表現。

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周心鵬觀察旗下產能利用率，所有產能皆已達到滿載狀態，現階段不光是越南、印尼廠區正在擴充，至明年還將開出薩爾瓦多、孟加拉的新產線，今年整體資本支出因此提升至4000萬美元（約新台幣13億元），較去年多出約1.5倍。

聚陽目前已有瓜地馬拉產線服務美州客戶，在今年第4季加入薩爾瓦多產能後，服務能量可望顯著強化，中美洲產能至2026年將達整體5%至1成，孟加拉新廠3年產能目標也要達到整體10%，將大規模量產針織相關產品。

周理平強調，以2018年至2023年的營運績效來看，聚陽營收6年平均複合成長率達到4.5%，同一區間的獲利年均複合成長率高達2成，未來營運目標仍是營收、獲利逐年增加，往後幾年可以期待長期穩定且有感的成長。

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