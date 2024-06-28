統一超商進駐南科 打造「Park 17南科商場」

統一超商（2912）與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，總計全台已打造58個商場。 （統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，總計全台已打造58個商場。

統一超商全新打造的「Park 17南科商場」今天正式開幕，共分為2層樓，1樓707坪、2樓243坪，合計950坪。

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以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，從「戶外優化」、「友善規劃」、「智能科技」、「多元品牌」、「空間活化」5大面向，滿足購物、用餐、娛樂、生活服務於一體的生活中心。

商場外觀明亮通透、以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，將不定期舉辦市集或車展；內部空間改善便利性，提升無障礙用餐環境、增設輪椅充電插座等，架構友善環境。

「Park 17南科商場」改裝後匯集11個品牌櫃位，包含7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館等，並特別引進南科地區唯一的台安藥局。

2F增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施，智能科技方面引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務。

統一超商自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類別。

國道服務區經營共有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，全台總計有58個商場。

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