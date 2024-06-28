今年不再漲電價？卓揆：全力維持物價穩定跟民生需求

行政院長卓榮泰今（28）日出席立法院院會，進行施政方針報告及備詢，右為經濟部次長陳正祺，左為國發會主委劉鏡清。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天就行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委賴士葆詢問，今年是否會再漲電價，是否願承諾今年不再漲電價？對此，卓榮泰表示，今年已經漲過，會考慮民生、物價、產業的需求，努力維持各項的穩定，全力維持物價穩定跟民生需求，讓台電的體質更好。

賴士葆詢問，是否還支持非核家園？卓榮泰表示，非核家園是環境基本法第23條明定，我們都應該守法，政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標。

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核三廠1號機將在下月退役，按現行「核子反應器設施管制法」規定，延役須5年前提出申請，賴士葆詢問，國民黨團將提出修法拿掉該但書，若修法通過，行政院未來是否會提出覆議？

對此，卓榮泰說，「沒修法就要依法行政，現在你要依法，我也要依法。」卓榮泰表示，新的法令、法案通過後，會看是否窒礙難行，若不會窒礙難行，當然會照法令來執行。而且，延役也要3到5年的時間無法發電，要汰換設備，還要安全總體檢，沒有3到5年無法發電。

國民黨立委蘇清泉指出，他與恆春半島4位鄉鎮首長討論，他們都稱與核三廠共伴30多年，都沒意見、都同意延役，也做過兩次問卷，76％以上民眾沒有反對，都同意延役，「我們都沒意見，你們台北怎都是意見？」

對此，卓榮泰表示，核三廠40年的壽命，是當時政府跟人民的契約，必須要在信賴原則底下，依法做該做的事，當然有相關法律可以去做調整，不過依照核管法施行細則第16條，整個除役流程要走25年才會走完，過程中不可以做其他不相關的使用。

蘇清泉也關切屏東車城、內埔等地區，部分農一、農二用地都蓋滿光電板，未來土地難以恢復，對此，卓榮泰表示，屏東有多處林相不佳的地區，現在考慮會回復作為農用，但有地利不佳的，只要不是敏感地區，也不具有生態棲息地，將來還是有考慮做光電使用，但有林相使用的會回復使用。

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