343萬戶小確幸！綜所稅首批退稅559.2億元 7/31入帳

綜所稅第1批退稅將於7月31日入帳。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕343萬納稅人小確幸！2023年度綜所稅第1批退稅將於7月31日撥入納稅人指定帳戶或寄發退稅憑單，根據財政資訊中心初步統計，全國符合綜所稅首批退稅案件約343.7萬件，退稅總金額559億2094萬餘元、再創歷年新高，換算平均1件退稅1.6萬元。

綜所稅分3批退稅，第1批退稅於7月底入帳，適用對象為5月31日前以網路申報、線上登錄及電話語音回復稅額試算，以及5月10日前向戶籍所在地國稅局遞送稅額試算書面確認的退稅案件；第2批退稅為10月底，適用對象為二維條碼或人工申報案件；至於申報繳稅及不繳不退交查核定及逾期申報案件，明年1月20日退稅。

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財政部說明，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅兩種，納稅人申報時有提供金融機構或郵局帳號，即採直撥退稅，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，則寄發退稅憑單給納稅義務人，金額不滿5000元可就近向退稅憑單上所載的指定付款銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式才能領到退稅款，民眾若接獲退稅憑單，請儘速於期限內兌領。

另外，納稅人除可利用各地區國稅局網站查詢退稅時程及撥付狀況外，也可利用自然人憑證或已辦理註冊的健保卡至財政部稅務入口網線上查調「退稅資料及退稅資料抵欠明細」，免出門就能即時掌握退稅資訊。此外，國稅局不會通知納稅人去ATM進行相關操作，請民眾留意詐騙電話或簡訊，如有疑問可洽戶籍所在地所轄分局、稽徵所，或撥打免付費電話「0800-000-321」確認。

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