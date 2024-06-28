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2024全球最宜居城市出爐 台灣3城市被讚「全球前段班」

2024/06/28 12:09

2024年全球宜居指數排名，台北、台中、高雄上榜。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟學人資訊社（EIU）26日發布2024年全球宜居指數（Global Liveability Index）排名，冠軍是維也納，另外台灣3城市也有上榜，宜居程度屬全球最前段班（得分高於80），台北排第66名、高雄第72名、台中第74名。

CNN報導，EIU的全球宜居指數有5大評分項目，分別為穩定度（Stability，占比25%）、健康照護（Healthcare，占比20%）、文化和環境（Culture & Environment，占比25%）、教育（Education，占比10%）、基礎建設（Infrastructure，占比20%）。

2024排行榜納入的全球173個城市中，1至5名分別為維也納、哥本哈根、蘇黎世、墨爾本、卡加立。6至10名則為日內瓦、雪梨、溫哥華、大阪、奧克蘭。

台灣部分，據《中央社》詢問分析師拉帝（Akshay Rathi）指出，台北、高雄、台中的表現都很不錯，宜居程度屬全球最前段班（得分高於80）。台北排名第66名、高雄第72名、台中第74名。

根據CNN報導，維也納連3年蟬聯全球宜居城市第1名，不過由於明顯缺乏重大體育賽事，使維也納文化和環境得分較低。另外日本大阪是唯一進入世界前10名的亞洲城市。

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