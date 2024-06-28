中國車市競爭激烈 豐田當地生產暴跌2成

豐田汽車5月全球產量連續4個月下跌，中國生產重挫2成。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕豐田汽車（Toyota）公佈最新生產、銷售數據，5月全球產量連續4個月下跌。由於中國車市價格戰愈演愈烈，當地生產重挫2成，以銷售來看的話，全球銷量大致持平。

綜合外媒報導，豐田5月全球產量達81萬2191輛，比去年同期降4.1％，日本國內產量因工作日較去年多，增加2.8％至25萬5314輛；海外產量降7％至55萬6877輛。以地區來看的話北美成長0.8％至19萬2571輛，而中國暴跌21.7％至11萬1014輛，泰國、墨西哥、巴西和法國等市場產量也有所下降。

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在銷售方面，豐田5月全球銷售僅成長0.3％，美國和歐洲等市場的成長，抵銷了日本和中國的銷售疲軟。受到人氣車款Prius暫停交車影響，豐田日本國內銷售單月跌12.7％；海外銷售成長在5月成長2.4％，來到73萬8610輛，創下歷史新高，北美銷售成長14.9％、歐洲銷售成長7.3％。

在中國市場，由於市況持續疲軟，加上中國本土品牌競爭，加劇汽車價格戰，僅管豐田強勢推出新款Camry並推動促銷，銷售表現仍然不佳，5月中國銷售跌13.6％。

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