德微看好第2季營收大增 切入利基型閘流體市場

德微董事長張恩傑看好第2季營收可望年成長40%，毛利率將達4成水準，每股盈餘（EPS）年增10%至22.5%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕德微（3675）今天召開股東會，董事長張恩傑看好第2季營收可望年成長40%，毛利率將達4成水準，每股盈餘（EPS）年增10%至22.5%，旗下高階分離式元件繼二極體、功率電晶體之後，已正式切入應用與日俱增的閘流體利基市場。

張恩傑說，德微2012年6月上櫃迄今，從中下游二極體封裝代工廠起家，2018年7月併購亞昕科技後進入上游晶圓製造供應鏈，相繼於2020年10月、2021年10月自主研發設計，分別推出靜電保護元件（ESD）、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、碳化矽二極體（SiC Diode）產品。

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張恩傑指出，德微去年宣布併購母公司達爾集團的基隆廠，今年6月3日完成交割，該廠規模為亞昕廠的3倍大，達爾同時提供智慧財產（IP）支援，目前德微擁有2條6吋晶圓、3條5吋晶圓、7條4吋晶圓產線，且旗下用於AI伺服器、車用大電流的8080封裝製程，目前業界僅有恩智浦（NXP）與德微擁有。

張恩傑表示，德微今年進一步完整功率分離式元件版圖，正式打入閘流體開關元件領域，此產品由於控制原理與線路非常簡易，生產成本相較於絕緣柵雙極電晶體（IGBT）大幅降低，隨著物聯網（IoT）與綠能趨勢明確，小自光源亮度調整，大到發電廠的電流控制，閘流體都能表現出其高電流、高電壓的控制能力，未來成長可期。

張恩傑看好德微全年數箭齊發，預計小訊號產品1年能帶來5億營收，併入喜可士也帶來5億元至6億元營業額，基隆廠明年挹注10億元，3項目為德微增加20億元業績，此外，今年下半電子產業聚焦的AI PC也將成為德微重要的出海口之一，其所重視的熱能、效能表現，並非傳統「便宜能用」的PC所能比擬，現在是台灣廠商很大的契機。

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