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Costco烤雞包裝迎「重大改變」 粉絲反應兩極

2024/06/28 13:33

美式賣場好市多（Costco）的烤雞深受粉絲喜愛，不過好市多目前正在改變烤雞包裝，從過去的塑膠硬盒（如圖），改成塑膠袋裝。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的烤雞多年以來一直保持低價，深受粉絲喜愛，不過好市多目前正在改變烤雞包裝，從原本的塑膠硬盒改成塑膠袋，雖然好市多此舉是為了降低塑膠使用量，但卻引來部分粉絲不滿，認為塑膠袋不好拿烤雞，袋子都會變得油油的，但也有粉絲表示，塑膠硬盒很容易「漏汁」，塑膠袋的密封性好多了，引起正反議論。

根據美國雜誌《消費者報告》 （Consumer Reports）報導，美國的好市多從今年3月開始，進行烤雞包裝的更換，目前不清楚有哪些分店已經使用塑膠袋，不過好市多的最終目標，是把全美的烤雞包裝都換成塑膠袋。

而根據好市多說法，塑膠袋比起塑膠硬盒，可減少75%的塑膠使用，預計每年塑膠使用量將減少1700萬磅，而且塑膠袋運送時所占空間也比較少，運輸可以減少1000輛卡車，將可以減少4000噸碳排放。

而根據《Simply Recipes》引述好市多員工的說法，一旦店內現有的塑膠硬盒庫存耗盡，就會轉而使用塑膠袋。

但無論是原本的塑膠硬盒或是現在的塑膠袋，都是無法回收的，不過根據網友在社交平台Reddit的回饋，似乎呈現兩極化反應。

有網友抱怨，烤雞改用塑膠袋裝後，如果把烤雞拿出來，袋子的手柄和夾鏈都會變得油油的，還有網友指出，袋子更難看到整隻烤雞的樣子，這樣很難挑選出最好的，而這可以說是購買烤雞的一半樂趣。此外，袋子沒有通氣口，會將水蒸氣悶在裡面，烤雞的皮和底部都變得濕軟。

但也有網友認為換塑膠袋比較好，因為塑膠硬盒不好關，蓋子在車上總是會突然打開，此外用塑膠袋比較不容易漏汁，而且塑膠袋更容易提，在冰箱中的占用空間也比較少。

好市多解釋更改烤雞包裝的好處。（圖擷取自美國好市多會員生活雜誌costco connection官網）

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