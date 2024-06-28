藏壽司營運回穩中 今年總店數衝60店

亞洲藏壽司（2754）董事長兼總經理西川健太郎表示，4、5月營運受到食安風暴影響，但目前已逐步回穩中。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）董事長兼總經理西川健太郎表示，4、5月營運受到食安風暴影響，但目前已逐步回穩中。

目前藏壽司共有59家門市，台灣56家、中國上海3家，2024年藏壽司在台灣將維持每年新增5至10間新店的速度展店，2024全年總店數有望突破60店，將持續推升集團營收。

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針對4月食品安全事件，西川健太郎表示，公司未曾發生過食物中毒事件，不論是食材、設備或是員工，在衛生局及自主檢驗中，都沒有檢出相關病原。

新北市的2家店舖，雖為配合衛生局調查停業10天，但曾在藏壽司用餐後因身體不適，而前往醫療院所就診的消費者中，並無明確的結果顯示，身體不適與在藏壽司用餐有因果關係。

他強調，為了更確保品質安全，公司內部進行組織強化4大面向，提升安全性，「品質管理－增加人力，強化體制」、「顧客對應－成立客服部門」、「建設維修－重新審視內裝建材、設備」、「媒體對應」。

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