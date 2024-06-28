日圓貶破161！台銀見「0.2055」史上最甜價

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓跌跌不休，週五（28日）跌破161兌1美元關卡，創38年新低，台銀現鈔賣出牌價今直接出現「0.2055」最甜價，刷新史上最甜價，若與今年初相比，換10萬元台幣，現賺台幣7307元。

隨著美元指數重返106，今續揚觸及106.13，加上市場對日圓看跌情緒高漲，日圓直線下滑，今跌破161關卡，盤中及161.27，續創38年新低。

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受惠於日圓重挫，台銀今現鈔賣出價，以「0.2057」掛出，再刷新史上最低價，不過，隨著日圓貶破161，牌價進一步掛出「0.2055」新低價，不過，隨著日圓貶幅收斂，牌價也跟著往上調，截至10點02分，賣出價為0.2058。

若以0.2055牌價，10萬元台幣，可以換到48萬6618日圓，相較於今年1月2日收盤價0.2217，只能換到45萬1059日圓，今現賺3萬5559日圓，或台幣7307元。

匯銀人士表示，日圓依舊疲軟下，若有換匯需求者，建議以分批買進，才能換得較佳的匯率。

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