晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

日圓貶破161！台銀見「0.2055」史上最甜價

2024/06/28 10:12

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓跌跌不休，週五（28日）跌破161兌1美元關卡，創38年新低，台銀現鈔賣出牌價今直接出現「0.2055」最甜價，刷新史上最甜價，若與今年初相比，換10萬元台幣，現賺台幣7307元。

隨著美元指數重返106，今續揚觸及106.13，加上市場對日圓看跌情緒高漲，日圓直線下滑，今跌破161關卡，盤中及161.27，續創38年新低。

受惠於日圓重挫，台銀今現鈔賣出價，以「0.2057」掛出，再刷新史上最低價，不過，隨著日圓貶破161，牌價進一步掛出「0.2055」新低價，不過，隨著日圓貶幅收斂，牌價也跟著往上調，截至10點02分，賣出價為0.2058。

若以0.2055牌價，10萬元台幣，可以換到48萬6618日圓，相較於今年1月2日收盤價0.2217，只能換到45萬1059日圓，今現賺3萬5559日圓，或台幣7307元。

匯銀人士表示，日圓依舊疲軟下，若有換匯需求者，建議以分批買進，才能換得較佳的匯率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財