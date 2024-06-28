升息在即帶動金融股 日本東證指數逼近34年高點

升息預期帶動金融股成長，日本東證指數有望挑戰1989年底寫下的歷史高點。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於升息預期帶動金融股成長，日本東證指數（TOPIX）不斷上攻，刷新今年指數高點，並有望挑戰1989年底寫下的歷史高點。

綜合外媒報導，自4月中旬觸底以來，金融類股對於東證指數的反彈作出了強勁的貢獻，在日本央行（BOJ，日銀）將升息的預期下，銀行業有望改善獲利能力。收緊貨幣政策的前景，以及放鬆交叉持股的限制使保險公司受惠，愈來愈多的企業也以創紀錄的速度增加股息，並宣佈股票回購計劃。

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截至今（28）日午休時間，東證指數暫收2816.51點，漲22.81點或0.8％，盤中一度來到2821.86點，已超過今年3月的高點。東證指數的歷史收盤高點出現在1989年12月18日，當日收盤落在2884.8點。日經平均指數今早盤也走高，漲386.37點或0.98％，暫收3萬9727.91點。

日圓走貶也有利於出口商，儘管最近匯率水位引發了對進口成本和消費者信心負面影響的擔憂，並增加了官方干預，以提振日圓匯率的可能性，今日早盤，日圓兌美元匯率破161大關。而日本的通膨預期也已升到2004年以來最高，增加了央行升息的理由。

今年至今，日本東證指數漲近19％，主要就是由金融類股所帶動，其中銀行股漲約39％，保險公司則漲60％。富達投資公司（Fidelity Investments）、駿利亨德森 （Janus Henderson）等基金經理人預計，銀行將從日銀的政策政策轉變中受惠，而美銀（BofA）亞洲基金經理人調查顯示，全球投資人現在最看好日本股市。

市川表示，隨著日本央行逐步走向政策正常化，以及國內利率環境發生變化，金融股表現特別強勁，背後包括了利差改善可能帶動的獲利預期。

摩根大通證券（JPMorgan Securities）首席日本股票策略師西原里江（Rie Nishihara）表示，上半年影響股價的整體經濟不確定性預計將減弱，下半年企業基本面預計將引領市場上漲。

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