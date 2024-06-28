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千金股聯手金融 指數收漲126點重返23000點

2024/06/28 13:48

千金股聯手金融，指數收漲126點重返23000點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數僅費半收跌，台股今在晶圓雙雄開盤下跌，指數開盤跌9.26點，以22896.72點開出，不過，在AI、矽智財、IC設計、光電、面板等電子股，及金融股走揚，指數黑翻紅，盤中在台積電一度上漲11元，指數漲逾200點，觸及23142點，不過，受航運、鋼鐵、橡膠、營建等傳產股下跌拖累，及台積電漲勢收斂，終場指數漲126.27點，收23032.25點，重返23000點，成交量4359億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲6元，收966元，成交額376.26億元，排名第1；鴻海漲1.5元，收214元，成交額161.82億元，排名第2；奇鋐漲29元，收765元，成交額126.38億元，排名第3；聯發科漲5元，收1400元，成交額95.42億元，排名第4；世紀鋼跌23元，收302元，成交額61.46億元，排名第5。

廣達漲7元，收312元，成交額60.34億元，排名第6；弘憶股漲4.1元，收87元，成交額60.31億元，排名第7；台達電漲1元，收387.5元，成交額56.62億元，排名第8；智原漲7元，收336元，成交額51.01億元，排名第9；聯電跌0.7元，收55.7元，成交額47.99億元，排名第10。

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