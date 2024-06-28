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警告信號！美國連續申請失業金人數 創2年半新高

2024/06/28 11:11

美國失業救濟金持續申請人數上升至2021年底以來的最高水平。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國失業救濟金重複申請人數上升至2021年底以來的最高水平。《彭博》報導，這是1個警告信號，表明美國失業人員找到工作需要更長的時間。高盛首席經濟學家簡·哈奇烏青斯（Jan Hatzius）表示，勞動力市場正在達到1個潛在的「轉折點」，工人需求進一步放緩，可能導致失業率上升。

根據美國勞工部週四發布的數據，截至6月15日當週，持續申請失業救濟人數（代表領取福利人數）增加至184萬人。不過，上週首次申請失業救濟人數下降至23萬3000人，主要是因為遇到6月節假期。

若進一步觀察短期波動的4週移動平均線，申請失業就救人數則增至23萬6000點，為9月以來的最高水準，顯示就業市場疲弱。

《彭博》指出，與新冠肺炎疫情復甦時的勞動力普遍短缺相比，現今招聘速度明顯放緩。上個月失業率為2年來首次升至4%。

市場經濟學家和聯準會政策制定者正在關注初請失業金數據，尋找勞動市場（迄今為止一直表現出驚人的彈性）是否繼續疲軟的跡象。

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