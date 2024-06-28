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市場靜待PCE數據 黃金漲1％

2024/06/28 08:39

週四（27日）黃金上漲。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走軟，且市場焦點轉向美國關鍵通膨數據，以找尋更多聯準會（Fed）利率路徑的線索，週四（27日）現貨黃金上漲1.2%，報每盎司2324.53美元；8月交割的黃金期貨上漲1%，報每盎司2336.6美元。

《路透》報導，Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示，一些已公布的數據支撐了黃金市場，基本上是躉售庫存低於預期、GDP終值明顯下降，拉低美元指數，提振黃金期貨價格。

根據數據顯示，5月企業設備支出下降，同時出口下滑推高貨物貿易逆差，凸顯了經濟動力的減弱。美國政府證實第1季GDP終值的增長大幅放緩。

根據倫敦交易所集團（LSEG）的FedWatch數據，投資人基本上堅持今年將降息兩次左右，儘管美聯準會預計只會降息1次。

美國將於週五公布個人消費支出（PCE）數據，為本週市場焦點。此為Fed首選的通膨指標，可能會揭示Fed的利率路徑。

另外隨著日元跌至38年低點附近，市場也對日本當局出手干預的跡象保持警惕。在經濟的不確定性下，往往會增強黃金吸引力。

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