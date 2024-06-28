炒中國A股慘賠變「韭菜」 胡錫進不出場：早晚會來一波大的行情

中國官媒《環球時報》前總編胡錫進高調進場中國A股，一年來卻慘賠7萬4597元人民幣（約33萬7626元新台幣）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國A股持續疲軟，成千上萬股民哀鴻遍野，在2023年高調進場A股的中國官媒《環球時報》前總編胡錫進也難以倖免，他週三（26日）在微博發文，表示稱「今天是老胡在A股開一年整」，透露這一年來，他在股市的總虧損高達7萬4597元人民幣（約33萬7626元新台幣），占本金70萬人民幣（約316萬元新台幣）的10.65%。胡錫進自我檢討，指出虧損原因之一是自己炒股「有點上癮了」，而且過度樂觀，「我就是普通股民，或者說『韭菜』中的一員。」但胡錫進仍表示不會離開A股市場，相信早晚會來一波大的行情。

胡錫進表示，他最早入市炒股，有一部分目的「挺高尚」，就是想了解中國經濟，但自己越炒越投入，注入的資金也越來越多，後來「有點上癮了」，而且要自己「一定贏」。一開始他給自己定了投資上限50萬人民幣（約226萬元新台幣），進場幾個月後實際投入了48萬元人民幣（約217萬元新台幣），這規模一直延續到今年1月。

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不過今年胡錫進2度增資，打破了50萬人民幣的投資上限。胡錫進坦承：「回過頭來看，我還是有些過度樂觀了，對股市的曲折性認識不足。」他總是覺得一隻股票、大盤跌得差不多了，於是隨跌隨買。另外，他捨不得割肉，導致一些股票在手裡深跌。

胡錫進說，他就是一個小散戶，就是普通股民，或者說「韭菜」中的一員。炒股一年賠了7.4萬元人民幣，但他學到了很多東西，跟蹤並基本搞明白了圍繞股市規則的巨大爭議，深切體會了市場信心嚴重不足的原因，體會了廣大股民受損的難過，注意到了這種情緒擴散所產生的外溢影響。

胡錫進表示，他的感想是，一個人真的不能在股市投太多錢，否則股市漲跌引發的情緒，就會成為這個人日常心情的一部分。胡錫進最後強調：「老胡不會離開A股市場，我依然相信股市早晚會來一波大的行情，無論等多久我都要等到它。在那之前，我將與廣大股民一起承受並且希望著。」

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