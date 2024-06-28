專家喊輝達股價翻倍漲 年底市值能達到6兆美元

輝達股價週四（27日）收123.99美元，小跌1.91%，今年迄今漲幅超過150%。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）股價正進入高檔震盪，不過在EMJ Capital對沖基金經理傑克森 （Eric Jackson） 看來，輝達以預期本益比估算，股價還是很便宜，他預計輝達股價接下來還會上漲，今年底可望來到250美元，這也意味著，會比目前股價還要翻倍，若這種預測成為現實，那麼代表輝達的市值在今年底將達到驚人的6兆美元。

傑克森週二（25日）接受《CNBC》訪問時表示，過去5年，輝達的平均預期本益比為40倍。昨（週一，24日）在經過這2天的修正調整後，其預期本益比來到39倍。而在過去5年裡，輝達的預期本益比有3次超過50倍、有2次達到約70倍，然後才回落，「所以，我們還沒有看到這樣的狂熱出現」。

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傑克森看好隨著投資人開始聚焦，在輝達2025年、2026年的獲利潛力上，這樣的樂觀情緒，可能帶動輝達預期本益比超出其平均值，甚至逼近峰值，「這是一個遠大的目標，雖然只要業績出現利空消息，市場就可能調整預期，但只要出現利多，也可能迎來一波『過度炒作』。儘管輝達股價已經上漲許多，但以預期本益比來看，這波熱潮還沒有跟上」。

傑克森認為，到了下半年，人們會開始看到Blackwell晶片銷售狀況，以及這些晶片的毛利率有多好，會開始評估輝達下一代Rubin晶片的在全球銷售前景。「我認為我們將開始看到這樣的狂熱反映在輝達遠期本益比上，一旦此事成真，輝達的市值可能達到6兆美元。」

傑克森強調，輝達有相當大的競爭優勢，未來幾年也將善用這樣的優勢，他並表示，把今天的輝達與網路泡沫時期的思科做比較根本「沒有理由」。他說：「輝達不是網路時代的思科，當時思科的預期本益比最高達到約136倍。」

輝達股價週四（27日）收123.99美元，小跌1.91%，儘管近期遭遇回調，今年迄今漲幅仍超過150%。

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