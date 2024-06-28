靜待通膨數據！美股多收紅 台積電ADR下跌0.26％

美國股市週四收盤多收紅。（法新社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選辯論前，投資者等待即將公布的新通膨數據，美國股市週四收盤多收紅，道瓊工業指數小漲36.26點、0.09%，那斯達克、標普500指數分別上漲0.30%、0.09%，費城半導體指數下跌0.57%，台積電ADR下跌0.26%，收在171.63美元。

綜合外媒報導，主要半導體股票週四出現下跌，引發投資人對人工智慧能否在今年下半年繼續維持熱潮的疑慮。晶片製造商美光發布第四季營收指引後，股價下跌超過7%，市場領頭羊輝達也下跌1.9%。Alphabet和Meta分別上漲0.8%和1.26%，亞馬遜上漲2.19%，週三其市值首次突破2兆美元。

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投資人正等待五月核心個人消費支出物價指數（PCE）的發布，該指數是聯準會首選的通膨指標。經濟學家預計，核心個人消費支出指數較上季成長0.1%，年增2.6%。投資者希望該報告顯示物價壓力有所緩解，從而增強聯準會今年降息的可能性。

道瓊工業指數上漲36.26點或0.09%，收39164.06點。

那斯達克指數上漲53.53點或0.3%，收17858.68點。

S&P 500指數上漲4.97點或0.09%，收5482.87點。

費城半導體指數下跌31.23點或0.57%，收5421.09點。

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