注意！7月起微型台指期貨、實支實付等5大金融新制上路

7月起微型台指期貨、實支實付等5大金融新制上路。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布7月起，將有5大新制將陸續上路。其中1項是證券局主管，另4有項是保險局，包括：期交所將推「微型台指期貨」，每點僅新台幣10元；7月起保險業者將調降旅平險保費約10%；修正實支實付醫療險，不提供副本理賠等。

這5大新制包括:

1、「微型台指期貨上市」，證期局官員表示，現行證券市場加權股價指數已突破2萬點，連帶使期貨契約之規模大幅增加，導致交易門檻墊高、可及性降低，市場對微型契約需求增加。

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證期局官員表示，大台指每點200元，小台指每點是50元，微型台指期只要每點10元；若以2萬3千點來算，每點50元要115萬元，但若是微型期貨只要23萬元。

因此，期交所參酌國際發展趨勢，規劃推出微型台指期貨，以利交易人靈活交易適合之商品，預計今年7月29日上市。

在效益方面，官員表示，推出微型商品可滿足市場需求，並可擴大市場規模；另外，交易人得即時因應市場變化，彈性調整曝險部位，提高交易彈性與多元交易策略。

2、調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率上限。金管會參考經驗統計分析資料，完成旅行平安保險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率之檢討，調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率上限之10%，並適用自今年7月1日起生效之保單。相關保險商品之保費預期可適度降低，有利保險市場健全發展及落實消費者權益之維護。

3、明定實支實付型（傷害）醫療保險商品其保險金之理賠，應以「損害填補」為原則，並應於保單條款約定損失分攤機制，以使被保險人於同一保險事故中所獲得之理賠金額，不超過實際負擔之醫療費用，預計今年7月1日生效。

另外，相關理賠機制及特別提醒事項聲明書等規範，應請各公司配合相關示範條款及配套措施之實施時程辦理，目前預計要等到10月。保險局表示，實際上，目前只剩下兩家可以接受副本理賠。

4、金管會發布訂定「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」，從商品區隔帳戶管理、商品設計銷售前後控管、資訊揭露、相關人員職責、招攬人員教育訓練等諸多層面，強化分紅保單之管理，規範人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務，並於2024年7月1日生效。

金管會表示，強化分紅壽險等相關商品之管理並健全保險商品發展，規範分紅保單資訊揭露，讓保戶容易理解解，保障消費者權益。

5、金管會修正發布「保險商品銷售前程序作業準則」相關條文，增列風險管理人員為保險商品簽署人員及其應符合之資格條件，並明定該等人員於簽署保險商品時應負責檢視之項目；強化保險商品風險管理措施，明定商品正式開發時之風險控管說明書應包括評估再保險安排、載明銷售限額符合公司所定風險胃納。其效益是可強化保險業者之保險商品管理機制，並督促保險業者確保商品設計之合理性及落實相關風險控管措施，以維護消費者權益及促進保險業健全經營。

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