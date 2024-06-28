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重金屬超標？中國封殺部分越南榴槤進口

2024/06/28 05:54

中國海關總署表示，由於越南榴槤的「重金屬」超標，6月起暫停部分越南榴槤進口。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國海關總署表示，由於越南榴槤的「重金屬」超標，6月起暫停部分越南榴槤進口，當地18 個榴槤果園和 15 個包裝廠遭到中國封殺。

《南華早報》27日報導，中國海關總署在 6 月 11 日通報並致函越南駐中大使館，由於越南榴槤「重金屬」超標，將停止從 18 個榴槤果園和 15 個包裝廠進口榴槤。

據悉，中國最初認定 33 個榴槤果園和 40 個包裝廠不合規定，最終根據中國法律、雙邊協議以及盡量減少對榴槤貿易的損害，擇定暫停進口項目。

中國海關總署敦促越南當局了解被封殺的企業問題所在，採取措施解決問題，並加強審查，「防止類似情況再次發生」。中國海關總署聲稱，中方願與越方加強交流與合作，妥善解決輸中水果出現的檢疫問題，保障兩國農產品貿易健康發展。

報導指出，越南於 2021 年首次獲得將榴槤運往中國的許可，並於去年成為中國第二大來源國，僅次於泰國。越南榴槤湧入被認為是中國榴槤價格下跌的原因之一，榴槤在中國享有聲望，可以在婚禮等場合作為贈禮。

越南富布賴特大學（Fulbright University）政治學家Nguyen Thanh Trung 表示，儘管越南榴槤農因對中國出口榴槤受益，但長遠來看，缺乏品質控制可能會損害越南榴槤聲譽。

報導特別提及，這次越南部分榴槤被中國封殺，將對該國造成壓力，因為馬來西亞首次獲得對中國出口新鮮榴槤的機會，使其成為兩個東南亞國家的競爭對手。

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