提高「機器人理財」監理強度 金管會三路並進

為了提高我國「機器人理財」監理強度，金管會公告3大修正面向。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕隨金融科技發展，參與機器人理財（自動化投資顧問服務）之投資人日漸增加。金管會證期局今天（27日）表示，為了保障投資人權益，強化對自動化投資顧問服務之監理，已研訂證券投資顧問事業管理規則部分條文修正草案，總計有三大面向，包括將原屬「自律規範」的機器人理財，提升法令位階至「投信顧法」，以及強化公司內部管理及問責機制、加強外部審查及公會自律機制，預計今年第四季適用。

為了接軌國際AI人工智能潮流，金管會在2017年6月開放「自動化投資顧問業務」（Robo-Advisor），也就是外界俗稱的「機器人理財」，是指透過演算法、AI等技術，執行各種投資，開放至今已經七年。

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截至今年5月底，已有18家業者開辦自動化投資顧問服務，累積資產規模達新臺幣89.11億元，累積客戶數達19萬1579人；相較2018年1月我國剛開始提供自動化投資顧問服務時，僅2家業者辦理，資產規模3.34億元，客戶數1萬2507人，提供該服務之業者數、累積資產規模及累積客戶數，均大幅增加。

金管會證期局表示，機器人理財規模愈來愈大，拉高監理強度，將有助保障投資人權益和業務長遠發展，這次修正重點有三大面向。

1、提升自律規範中重要規定至「法令位階」：包括明定自動化投資顧問服務定義、要求與客戶約定及告知客戶之重要事項應載明於契約、明定為客戶執行投資組合再平衡交易之應遵循事項。

2、強化公司內部管理及問責機制：明定提供機器人理財之財務條件、業務條件與人員配置規範；規範提供機器人理財服務機構，應設置專責單位，負責監督管理自動化投資顧問服務之設計與執行，確保業務之經營符合其應遵循之法令規範。

3、加強外部審查及公會自律機制：明定申請提供機器人理財之服務及變更演算法，由投信投顧公會審查，並由投信投顧公會擬定應檢附書件及相關審查事項。

由投信投顧公會訂定提供機器人理財服務之「自律規範」，及明定提供機器人理財服務者，應依前項自律規範訂定內部控制或內部管理制度，並確實執行之。

另外，金管會也訂定法規施行「緩衝期」及「過渡條款」，未來新增提供機器人理財可以增資或業者提供機器人理財服務之演算法變更，須由投信投顧公會審查；現行已提供該服務者，由投信投顧公會輔導業者於一年緩衝期內，調整至符合本次修正規範。

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