工研院打造冷鏈國家隊 引領台企進軍馬來西亞

工研院打造冷鏈國家隊（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院攜手台灣連鎖加盟促進協會、台灣冷鏈協會共同合作，並與馬來西亞金湯匙集團（Sudu Emas）於2024台北國際連鎖加盟創業夏季展，進行四方合作意向書簽約，共同開拓馬來西亞冷鏈市場。

常年處於熱帶氣候的東南亞，為了盡可能降低農漁作物運送的高耗損率，許多當地國家將冷鏈列為重要發展政策之一。

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在經濟部商業發展署的指導下，此次將以台灣連鎖加盟促進協會會員產品為服務標的，運用台灣冷鏈協會與工研院合作的優勢，包括冷鏈儲運技術強項與軟硬體整合規劃能力，並透過馬來西亞金湯匙集團提供的清真訓練與認證服務，加速台灣產品輸出至清真市場。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，工研院建立南向冷鏈合作平台與服務示範，帶領近20家台灣冷鏈解決方案企業，如廣運、研華、科菱、邰利、世倉、金財通等，打造冷鏈國家隊，掌握當地冷鏈需求與缺口。

此平台的預認證系統服務，有助於業者加速取得食品國際認證，以及串聯金湯匙集團強化與當地企業的合作，除了媒合供需，也能協助解決產品跨境問題，期望透過以大帶小的方式，促進中小食品業者順利拓展東南亞與國際市場。

鄭仁傑表示，此次工研院攜手兩大協會及馬來西亞金湯匙集團攜手合作，預期有兩大效益。一是建置海外冷鏈物流共用灘頭堡，提供加工食品、餐飲、農漁產等企業保溫儲放，完善台灣食品業海外供應鏈。

第二則是推動群聚效益，攜手逾20家業者完備解決方案，擴大預認證服務產品範圍，以AIoT冷鏈科技確保跨境不斷鏈品質服務，減少商品卡關機會，共同打造品牌食品產業創新經濟，強攻東南亞食品市場。

鄭仁傑指出，冷鏈一直以來有儲運成本高、品質掌控不易等問題，可說是現在物流最大的發展與挑戰。例如冷藏車、冷凍庫等冷藏設備價格高、維護費用也高，且需要消耗大量能源維持低溫以確保品質，再者不同生鮮食物、產品對溫度有不同要求，在運送途中必須有完善的冷鏈物流控管，才能滿足市場、業者與食安的最高需求。

工研院開發系統化的「智慧冷鏈物流解決方案」，既符合國際標準，也提供多元低溫運送及多溫共配服務，實現更高質的冷鏈服務。

目前馬來西亞冷鏈物流基礎設施還不夠完善，又是清真的發源地，必須符合伊斯蘭教的規定，包括禁用豬肉、屠宰動物必須符合特定儀式、確保不含任何酒精成分等，儘管商機可期，但對許多業者來說，跨入門檻的挑戰高。

商業署委託工研院服科中心推動冷鏈物流南向計畫，以冷鏈、清真雙軸推進的策略，協同台灣連鎖加盟促進協會、台灣冷鏈協會共同合作，台灣連鎖加盟促進協會積極帶領台灣優質食品品牌走向國際，日前該協會率團赴馬來西亞，獲得世界加盟聯會會員國一致同意，成功取得2026世界連鎖年會主辦權，有助於臺灣品牌發揚世界。

另外，此次合作中的馬來西亞金湯匙集團，是一家具實力的食品認證輔導公司，結合食安顧問諮詢與清真訓練等服務，近2年已成功推動超過2000多家食品獲得清真認證，預期能協助商物流相關企業共創、共榮馬來西亞市場。

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