雞蛋下跌！美廉社、全聯、全家茶葉蛋限時降價 最低每顆7元

雞蛋價格下跌，全聯福利中心、美廉社、全家便利商店茶葉蛋限時優惠。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕雞蛋價格下跌，全聯福利中心、美廉社、全家便利商店茶葉蛋全部下殺，最低每顆只要7元。

全聯茶葉蛋單顆原價12元，長期特賣每顆9元，因應近期蛋價調整，全聯6月28日至7月7日於全台販售茶葉蛋的58家門市，祭出單顆7元全台通路最低價。

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美廉社表示，自6月28日至7月9日茶葉蛋2顆16元，相當於1顆8元（原價一顆10元）； Simple life 洗選盒蛋（白蛋），6月28日起每盒47元，相較上週每盒降價2元。

全家便利商店即日起至7月5日止，會員APP隨買跨店取連續10天，推出茶葉蛋10入99元限定優惠組合，會員每日限購兩組，兌換期限至9月30日止；7月1日至3日，以及7月8日至10日實體店舖推出「茶葉蛋加7元多1顆」優惠活動。

萊爾富6月26日至7月23日茶葉蛋單顆只要9元（原單顆售價13元）；指定盒裝蛋6月26日起享單盒均一價85元（原單盒售價95元），商品包含通過CAS優良農產品驗證的AAG洗選盒蛋、金鮮蛋和大成鮮蛋。

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