無人機國家隊「壯大台灣」 貿協助攻Drone Taiwan品牌打世界盃

外貿協會將與亞創中心打造國家級的無人機品牌。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕外貿協會董事長黃志芳今在嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）宣布，將響應總統賴清德五大信賴產業政策，舉辦「台灣國際無人機展」，與亞創中心聯合打造台灣的無人機國家級品牌「Drone Taiwan 壯台灣 」，以無人機產業「壯大台灣」，帶領台廠打國際盃。

外貿協會董事長黃志芳表示，無人機近年來趨勢正如AI（人工智慧）般大爆發，呈指數性成長，且應用層面廣泛，涵蓋軍用、民用、物流、農漁林牧、急難救助等。

請繼續往下閱讀...

在具體拓銷上，黃志芳指出，無人機展將在今年11月與物聯網AIoT展、台北電子展同步登場，預期能達成群聚效應，但無人機展是獨立設展，積極向全球重要買主展示台灣無人機的強大實力，明年的無人機展更將結合國際航太及國防科技展。

黃志芳表示，貿協也將邀請亞創中心作為無人機展的合辦單位，打造一個無人機的國家級品牌「Drone Taiwan 」（壯台灣），也就是以無人機產業「壯大台灣」之意。

海外參展方面，貿協將率領無人機國家隊參加全球重要展會，與國際交流、爭取商機，此外，貿協每年在全球各地籌辦台灣形象展，廠商也能藉此展出最新穎、先進的無人機科技。

嘉義縣長翁章梁強調，無人機具有戰略意義，在民主國家互信的基礎上，台灣要思索如何讓無人機取得國際信任，走這條路是毋庸置疑，而國家的支持更是重要，必須由中央層級領導無人機產業發展。

經緯航太董事長、亞創中心廠商協會理事長羅正方指出，無人機廠商之間並非百家爭鳴，而是百花齊放，業界亦期待建立一個台灣無人機的國家級品牌，獲得國際買主信任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法