避免全球供應中斷 諾和諾德將限制減肥神藥在中銷售

諾和諾德（Novo Nordisk）減肥神藥「Wegovy」已獲准登陸中國。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）旗下廣受歡迎的減肥神藥「Wegovy」已獲准登陸中國。據悉，為避免在中國上市後會耗盡全球其他地區的供應，該公司將限制其熱門減肥藥「Wegovy」在中國的首次銷售。

外媒報導，丹麥製藥巨頭諾和諾德旗下減肥神藥至今供不應求，正持續擴大產能，日前減肥神藥已在中國獲准銷售。不過，考慮全球供應量問題，諾和諾德國際業務負責人Maziar Mike Doustdar週四（27日）表示，公司計劃很快在中國推出Wegovy，但會限制銷售以免中國患者湧入，耗盡世界其他地區的供應。

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Doustdar指出，公司希望確保開始服用Wegovy的人，可以繼續按處方服藥，而不用擔心藥品供應會耗盡。因此，他強調，不可能在中國上市第一天就完全向所有醫療中心和醫生開放，以免出現推出產品後兩三天就沒有藥可用。

報導還指出，諾和諾德進軍中國市場的好日子不會太久，主要是因為該公司對Wegovy主要成分司美格魯肽（Semaglutide）的專利將於2026年到期，而有兩家中國製藥商杭州九源基因 （Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co.） 和麗珠集團 （Livzon Pharmaceutical Group Inc.），已經提交學名藥申請，加上競爭對手禮來的重磅減肥產品也在中國接受監管機構的審查，其與信達生物製藥 （Innovent Bio）聯合開發的一款國產減肥藥預估在明年上市。

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