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女婿王瑞斌就接班位置？統一董事長羅智先：家族沒有特別規劃

2024/06/27 20:35

統一集團董事長羅智先的女婿王瑞斌去年3月進入統一出任協理，外界聯想家族是否啟動接班計劃？羅智先說，家族沒有特別規劃。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團董事長羅智先的女婿王瑞斌去年3月進入統一出任協理，就近跟著身兼總策略長的丈人羅智先歷鍊，外界聯想家族是否啟動接班計劃？羅智先說，家族沒有特別規劃，僅強調時間不會停留，「時間到了就要面對」。

王瑞斌主要工作內容是協助總策略長羅智先進行集團各項營運及資源整合策略之擬定，同時也出任統一佳佳、統一數發、統一資訊、南聯國際等相關企業的董事。

羅智先說，統一集團內部有一套作業流程，每年同仁都會依職務進行調動，很多沒有上市的公司董事都由同仁擔任，集團有很多舞台可以練習、發揮，統一有新的計劃，有人有興趣就試試看，或從外面招募，「機會均等」。

過去統一集團曾訂下專業經理人60歲需退居第二線的內規，羅智先表示，現在年齡方面已經不再限制60歲的時間線，而是跟著政府規定65歲退休，但公司有需要或同仁有意願，超過65歲也可以回聘。

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