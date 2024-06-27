外送、計程車及停車開放使用電支 金管會：第四季上路

金管會銀行局副局長童政彰表示，因應電子支付機構業務發展及實務需求，研議修正法規擴大支付範圍。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為擴大我國非現金支付，金管會再次鬆綁電子支付（簡稱電支，即電子錢包）相關規定，未來包括「外送」（例如：Uber）、「計程車客運服務」（例如:yoxi ）及停車服務等三大平台，都可以用電子支付交易，金管會銀行局預計，今年第四季可以正式上路。

根據統計，自從金管會將「電子支付」及「電子票證」兩法進行整併，且從2021年7月正式施行以來，因為疫情帶動零接觸經濟需求，使用者人數從2021年6月底的1388.5萬人，大幅成長至2024年4月底的2863.4萬人，成長幅度為204%。

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至於電支機構平均每月代收付金額，從2021年的73.1億元，至20243年1～4月平均每月代收付金額約151.8億元，年增率207%，顯示國人逐漸習慣使用電支帳戶為支付管道之一。

銀行局副局長童政彰表示，在疫情帶動零接觸經濟需求，電子支付帳戶使用者人數逐年增加，為滿足國人民生支付需求，因應電子支付機構業務發展及實務需求，研議修正法規擴大支付範圍，並配套增訂相應之安全控管機制及使用者權益保護規範，因此，修正本規則。共計修正13條，新增1條。

首先是「擴大特約機構範圍」，童政彰說，金管會將修正電子支付機構業務管理規則，在疫情帶動零接觸經濟之新興商業模式發展下，國人已習慣透過三大平台：包括外送、計程車客運服務平台及停車服務平台等業者，所提供的服務滿足生活所需，可以簽為「特店」。

童政彰指出，考量上述三大平台交易型態，符合電子支付帳戶之小額支付特性，且為滿足國人小額頻繁之非接觸式支付需求，因此，透過建置相應之風險管控措施予以放寬。

其次是「放寬不特定金額代理收付實質交易之自動交易扣款類型」。考量目前是採用「正面表列」揭示交易態樣方式，無法因應支付市場快速發展趨勢，若遇有新型不特定金額自動扣款之交易態樣，尚須透過修法或發布解釋令等方式開放，除將增加行政作業成本及時效問題外，亦限制電支機構之業務發展彈性。

因此，銀行局改依風險導向為基礎的精神，規範電支機構應依銀行商業同業公會全國聯合會所定資訊安全、業務相關自律規範，確認特約機構之交易安全機制及交易爭議處理流程後始辦理。

第三是委外作業增訂雲端服務之規定，童政彰表示，電支機構為精準行銷及提升服務品質，需有效運用資料。為監理一致性，參考「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」，增訂專營電支機構委外作業使用雲端服務相關規範。

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