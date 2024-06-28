日本二手店Bookoff爆員工不法獲利 暫時關閉所有分店

日本Bookoff爆出員工不法獲利，總公司正發起調查。（擷取至Bookoff官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本大型二手商店Bookoff Group Holdings，近日爆出有多間分店的員工非法獲利，總公司已委託外部專家成立調查委員會釐清，並宣布將暫時關閉所有日本國內和海外門市。

綜合外媒報導，Bookoff是日本最大的二手書連鎖店，除二手書外，該連鎖店還銷售日本漫畫、CD、DVD、電子遊戲以及二手電子遊戲機、手機，以高CP值的二手商品，吸引海內外顧客。近日爆出有數間分店的員工，透過假收購及虛報庫存等方式，以不當手段獲取現金中飽私囊，為此，該公司決定由委託律師、註冊會計師組成特別調查委員會，釐清實際情況。

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Bookoff也計劃對所有日本國內和海外門市進行臨時庫存盤點，因此將暫時關閉門市，同時延遲原定於下月16日公佈的財報，Bookoff Group Holdings表示，對股東、投資者和其他相關方造成的巨大不便和擔憂，深表歉意。

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