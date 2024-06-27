全國新建待售新成屋首破10萬宅 創統計新高

全國新建待售新成屋首度突破10萬宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部今發布最新「2023年下半年低度使用（用電）住宅及待售新成屋統計」，其中全國低度使用住宅數量超過85萬宅、占全國房屋稅籍住宅比率，也就是俗稱的空屋率約9.25%，相較2023年上半年減少0.08個百分點。其中，全國新建待售新成屋首度突破10萬宅，創統計以來新高。

六都新建待售新成屋 有四都逾萬宅

根據內政部最新發布，全國、六都新建待售新成屋自去年第2季起，連續3季呈現季增趨勢，去年第4季，全國待售新成屋高達10.1萬宅，是自2014年有統計以來單季新高，六都中以新北市最多、約2.03萬宅；第二多則是桃園市、有1.72萬宅；第三多是台中市、有1.57萬宅；第四多是高雄市、有1.22萬宅；台南市則有0.95萬宅，台北市有0.37萬宅。

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進一步觀察六都新建待售新成屋較多的前三個行政區，台北市為中正、中山與大同，均逾400宅；新北市則是淡水區的3331宅、板橋區的3108宅、新莊區的2162宅；桃園市則分別為龜山區的4261宅、中壢區的3951宅，以及桃園區的3084宅。

台中市則為北屯區的3399宅、南屯區的2295宅、烏日區的1747宅；台南市為永康區的1593宅、安南區的1548宅、歸仁區的928宅，高雄市為三民區的2235宅、楠梓區的1948宅，以及鳳山區的1872宅。

內政部指出，全國新建待售新成屋數量創新高，主要是大量新建案進入完工交屋階段所致，進一步觀察過去全國待售新成屋數量，在2020年第3季至2021年第4季數量呈現平穩，多數維持在7萬宅，但自2022年第1季起呈現上升趨勢。

至於全國各縣市最新空屋率現況，以台北市6.79%最低、新北市7.33%次低；反觀金門縣則以16.99%最高，宜蘭縣14.8%次高。

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