羅智先：統一集團正處在歷史上前所未有的好機運

統一集團董事長羅智先。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）董事長羅智先今天在股東會後表示，統一集團目前處在「歷史上前所未有的好機運」，亞洲很多企業都在世代交代，下一代對上一代的事業沒興趣，給了統一很多機會。被問到是否重啟併購計劃？他直言，會在東南亞市場多花點精神。

羅智先說，統一集團發展至今，前面的挑戰很多，但後面展現出來的機會更多，這是整個市場自然演變的大勢，一個組織和人是一樣的，不可能一輩子都很幸運，也不可能一輩子都很倒楣。

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他強調，組織要穩定和健康成長，不能犯戰略上的錯誤，確保機運來的時候，至少還在跑道上，只要還在跑道上，「碰到好的時勢，連豬都會飛起來，而不是起風的時候，發現豬沒有了、不見了，那就很遺憾」。

他說，統一在東南亞市場經營超過20年，始終還在有瓶頸的階段，如今處在這麼好的timing（時機點），給統一很多新的機會，統一在東南亞市場會多花點心思，營運蠻有空間的。

統一中控經營環境愈來愈挑戰，年營收500億人民幣的目標不是口號是現實，中國是大陸型經濟，統一的天命是做全國性廠商，這是最起碼的經濟規模，規模健康，遇到外部變化可以承受的靱性愈好，沒有營運規模支撐，很容易陷入原地打轉瓶頸。

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