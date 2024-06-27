全國技能競賽起跑 勞動部、教育部攜手深耕技職教育

勞動部部長何佩珊（右2）攜手教育部部長鄭英耀（左2），共同揭開第54屆全國技能競賽序幕。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕第54屆全國技能競賽正式起跑，勞動部、教育部今日共同舉辦「專業卓越發布會」，將比照國際技能競賽的規格，模擬雙語環境服務，宣示臺灣具有舉辦國際賽事的能力，展現臺灣技術底蘊。

勞動部長何佩珊表示，競賽不僅是一個展示技術與創新的平臺，更是培育未來技術人才的重要途徑。勞動部將與教育部密切合作，持續提升青年的技術能力與深耕技職教育的發展，共同為技職教育與職人精神復興努力。

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何佩珊也宣布，明年2025亞洲技能競賽將在臺灣盛大舉辦，向世界展現臺灣「技職力」。

教育部長鄭英耀表示，教育部除了與勞動部攜手選訓人才，並給予選升學協助與支持，也提供學業與技術精進等相關輔導與國內外實習規劃，盼成為國手在國際征戰的堅強後盾。

今年將有青年組及青少年組總計69個職類，共計1031位來自全國的菁英一同競賽。選手們分別來自勞動部辦理北中南各分區賽獲得各職類前5名的好手，以及教育部推薦技藝競賽相關職類前3名的學生，這些選手都是經過激烈的競技，才能站上全國賽舞臺，爭取更高的榮譽，賽事精采可期。

第54屆全國技能競賽將於7月17日至7月21日，於臺北南港展覽館1館與2館擴大舉辦，現場設置多元、智慧、科技展區，讓民眾可在現場探索職涯發展並親手體驗技能項目。競賽相關訊息，可至技能競賽主題網站瀏覽。

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