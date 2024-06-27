新青安大揭密！核貸戶數新北2成最多 借戶未滿40歲高達73％

新青安貸款累計核貸5萬7980戶。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，自去年8月至今年5月底，新青安貸款累計核貸5萬7980戶、核貸金額4281億餘元。以區域分布觀察，新北市核貸戶數占19.95%最多，高雄市14.92%居次，台中市14.23%排名第3；以借戶年齡來看，未滿40歲占72.99%最多；就房屋總價而言，1500萬元以下占78.2%為大宗。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

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根據財政部統計，新青安貸款核貸戶數，六都合計占76.47%，以新北市占19.95%最多，高雄市14.92%居次，台中市14.23%排第3，其次依序是桃園市12.9%、台南市8.08%及台北市6.39%。六都以外，新竹縣占3.43%、屏東縣3.05%、宜蘭縣2.73%及新竹市2.14%較多，僅連江縣尚無申貸戶。

若觀察借戶年齡，未滿40歲占72.99%最多，40至49歲占21.68%次之，50歲以上僅占5.33%，貸款戶以青壯年族群為主。至於核貸年限，以31年至40年貸款戶占50.01%最高，21年至30年占43.21%，20年以下僅占6.78%，顯示新青安貸款延長貸款年限，有效減輕民眾每月償還貸款及初期還本資金壓力。

以房價而言，房屋買賣總價1500萬元以下占78.2%，其中800萬元以下占28.77%，1500萬至2000萬元占13.52%，2000萬元以上僅占8.29%。至於房屋面積，超過45坪占28.73%最多、26至35坪占28.67%居次、15坪以上占3.51%最少。

財政部統計，新青安核貸戶數，六都合計占76.47%。（財政部提供）

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