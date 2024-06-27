17LIVE與AppWorks簽MOU 加速東南亞投資併購布局

直播平台17LIVE和AppWorks今天宣布雙方簽署合作備忘錄（MOU）。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕直播平台17LIVE和AppWorks（之初加速器）今天宣布，雙方簽署合作備忘錄（MOU），結合雙方所長，並強化投資策略與綜效，17LIVE將借助AppWorks，深化在東南亞的投資與併購機會。

AppWorks與17LIVE的合作關係從2015年開始，由AppWorks領投17LIVE種子輪。AppWorks於2009年成立，是由「創業者」為「創業者」設立的加速器，以及基於加速器發展的創投機構與創業者社群。AppWorks致力於協助下一世代的創業者，抓住AI、區塊鏈、東南亞數位經濟等巨型典範轉移的成長機會。

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藉由這次合作夥伴關係，17LIVE將借助AppWorks透過加速器與創投布局的廣大創業者社群，深化其在大東南亞的投資與併購機會。這次合作目的將加速17LIVE在直播娛樂及商務、內容創作、虛擬主播等領域的成長策略布局，同時與AppWorks共同致力於持續發掘大東南亞地區優秀的新創公司。

17LIVE集團董事長兼全球執行長潘杰賢表示，17LIVE持續強化公司在虛擬直播、 AI技術、App互動、直播電商等領域的創新力。藉由深化與AppWorks的合作夥伴關係，期待加速集團成長與擴展更多投資、併購機會，以符合集團策略願景。

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