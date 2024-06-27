寶晶能源進軍儲能市場 Q3登錄興櫃

寶晶能源董事長蔡佳晋（左）與總經理陳來進（右）表示，未來將積極進軍儲能市場。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕公開發行公司寶晶能源（6987）今（27）日宣布與GROWATT（古瑞瓦特新能源）、 竑瑞科技（J&J POWER）、震江電力科技 （PDS）、SMA （SMA Solar Technology AG）、SolarEdge（台灣所樂太陽能）、菱台（Ryosan）等6家業者，簽署合作意向書，共同拓展台灣表後儲能市場（安裝在用戶端，除具穩定電網功效，也用於調節用電）及相關解決方案；董事長蔡佳晋表示，今年第三季擬掛上興櫃，期待未來能順利掛牌上市。

蔡佳晋表示，寶晶能源自2018年成立，深耕在地太陽能電廠開發與建設，近年來參加各國太陽能展發現，穩定供應的電力是未來永續家園不可或缺的一環，因此積極投入電網級儲能，如調頻備轉輔助服務與光儲建設等，此次與儲能業者的合作只是開端，未來將持續推展智慧電網藍圖，展現再生能源結合智慧電力未來居住型態。

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寶晶能源也推出能源管理系統（EMS），示範如何打造低碳、潔淨與便利的生活，同時，台北總部所在大樓將逐步打造為低碳智能展示場域，實現智慧電力與再生能源的完美結合。

總經理陳來進指出，在當今能源價格波動劇烈、氣候變遷日益嚴重的時代，打造一個智慧、節能且永續的住宅，不僅是趨勢，更是責任，相信未來智慧能源系統，將逐步成為新時代住宅的標配，不僅能提升居住品質，更能有效降低能源消耗，並提高住宅的價值與競爭力。

蔡佳晋也說，目前寶晶能源已是公開發行公司，今年第三季希望能登錄興櫃，未來則有轉上市的規劃，不過一切都將依據相關法令，委託輔導券商送件，期待能夠有更好的成績。

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