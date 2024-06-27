經濟部貿易署副署長李冠志 陞任中企署署長

新任經濟部中企署署長李冠志。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部人事處今宣布，原中小及新創企業署（中企署）署長何晉滄，在今年5月20日轉任經濟部政務次長，所遺署長職缺經行政院核定後，由經濟部國際貿易署（貿易署）副署長李冠志陞任。

人事處表示，新任中企署長李冠志現年57歲，台大三民主義研究所碩士、國際企業學商學研究所博士，歷任經濟部經濟副參事、經濟參事，並曾派駐於美國、瑞士、澳洲及印度等國。

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李冠志自2017年7月起任原國際貿易局副局長，協助局長督導推動「國家會展中心-南港展覽館擴建計畫」及「興建大台南會展中心計畫」，促使我國大型會展中心順利落成，並結合各地產業優勢，成為重要的行銷展示平台。

此外，李冠志擔任原貿易局副局長時，也督導台灣與日本、立陶宛、印度等國辦理各項經貿會議、貿易推廣工作及簽定雙邊投資協定。

經濟部表示，李冠志具備完整資歷，且對業務嫻熟，上任後將持續發揮其專業與經驗，並運用積極與創新思維，協助經濟部擘劃未來施政願景與方針，促進各項政策推動。

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