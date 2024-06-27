景氣燈號持平 國發會：景氣持續回溫

國發會5月景氣對策信號綜合判斷分數與上月持平，燈號維持黃紅燈；領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受惠人工智慧等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口也維持綠燈，國發會5月景氣對策信號綜合判斷分數與上月持平，燈號維持黃紅燈；領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

5月景氣對策信號綜合判斷分數分數為35分，與上月持平，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目燈號均維持不變。領先指標連續8個月上升，累計升幅4.28%；同時指標連續14個月上升，累計升幅10.42%。

請繼續往下閱讀...

經發處處長吳明蕙分析，我出口逐步改善，雖然構成項目中的海關出口值項目仍維持在綠燈，但9.47%距離黃紅燈的9.5%已經非常接近；之前製造業的復甦比較不均衡，現在許多產業狀況轉好，不過AI相關的積體電路相對還是比較強勁。

在出口轉好的帶動下，領先指標的7個項目都呈現上升。吳明蕙指出，整體來看，不管從金融面、信心面、勞動市場或對外貿，景氣復甦的狀況相當穩健。

她也提醒，國際狀況並非穩健擴張，對台灣景氣也會造成影響，像是美國第一季的經濟成長率比預期下修，特別是消費率沒有預期好；而歐洲的經濟也是表現低緩 ；日本通膨上升到超過2%，這些外在情勢都須留意。

若要進一步看到景氣強勁轉好的訊號，吳明蕙表示，影響的因素就不只是經濟面，還包括全球貨幣政策走向分歧、主要國家貿易衝突增加、國際地緣政治情勢變化等不確定因素，後續仍須密切留意。

國發會指出，展望未來，全球終端商品需求逐步改善，客戶回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機持續擴散，將維繫我國出口成長動能；投資方面，隨企業對未來展望樂觀，且為維持製程領先優勢，投資擴廠意願可望提升。因應數位及淨零轉型，綠能及減碳設備需求增加，加上公共投資穩健成長，有利挹注投資。

內需方面，受惠國內景氣回溫、就業情勢維持穩健，加以股市創高挹注財富效果，以及政府持續推動各項措施以減輕民眾負擔、提高可支配所得，均有助民間消費維持穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法