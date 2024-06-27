央行出手！台幣結束連4黑 收32.53元、升2.4分

台幣結束連4黑，收32.53元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日圓、人民幣貶破重要關卡後，跌勢收斂，加上央行進場調節，新台幣兌美元匯率午後由貶轉升，最後收在當日最高價32.53元，升值2.4分，匯價結束連4黑，成交量18.41億美元。

台股今日則是下跌80.71點，收在22905.98點，三大法人合計賣超177.17億元，其中，外資賣超167.31億元。

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聯準會理事放鷹，表態不急著降息，甚至支持升息，使美債殖利率與美元指數雙雙走升，主要亞幣跌得東倒西歪，其中，受到利差因素影響的日圓昨日最低跌至160.8元，創下1986年新低後，今日續在38年低點徘徊。

人民幣則每日都有新低價，在中國官方逐日調降中間價引導人民幣緩步走貶下，離岸人民幣連續兩日低點皆越過7.3兑1美元大關。

在人民幣、日圓紛紛跌破重要關卡下，台幣先前因台股強勁表現抗貶，本週以來台股隨AI概念股拉回休息，外資轉而賣超、匯出，台幣貶勢逐漸追上人民幣與日圓，繼昨日貶破32.5元大關後，今早下探32.602元，續寫2個月來新低價紀錄，不過午後央行開始出手調節，最後收在當日最高價。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日續揚0.17%、日圓重挫0.41%、新幣貶0.11%、人民幣貶0.03%，台幣與韓元分別升值0.07%與0.21%。

匯銀主管表示，為了緩解歐美對中國電動車加徵關稅衝擊，中國人行看起來是有控制的讓人民幣緩貶，雖然人民幣離岸價已經連續兩日碰到7.3人民幣兌1美元，在岸價今日最低在7.269人民幣兌1美元，後續就看看7.3關卡是否為官方底線。

另一個市場關注焦點在於日銀何時要出手。匯銀主管認為，由於美國即將公布5月PCE個人消費物價指數，此為聯準會最重視的通膨數據，市場預期PCE年增率有機會從2.8%回落至2.7%甚至2.6%，不排除日銀也在等待時機，畢竟日圓貶值最大關鍵還是美日利差，若美通膨改善，市場重燃對聯準會降息希望，美元升勢緩和，日圓貶值壓力就會減輕一些，否則貿然干預也只是把錢丟進水裡。

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