企業AI轉型需求續強 互動資通team+加速拓展市場

互動資通team+瞄準AI企業轉型的平台需求。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕企業數位轉型勢在必行、尤其AI快速崛起，資訊服務業者互動資通總經理郭承翔分析，企業發展AI或使用大型語言模型（LLM）時，選擇運用的平台、企業專屬的App是成功關鍵因素，必須同時能整合企業系統又可執行內部互動機制，企業才能發展AI生態系，創造加乘效益。

郭承翔透露，因旗下team+產品利於企業AI轉型，目前不少AI技術服務公司進一步尋求平台合作的機會。

請繼續往下閱讀...

郭承翔以不同產業需求舉例說明，如醫療業未來可計病人資料，同時蒐集歷年檢查影像，統整為AI模型，醫護人員只要使用平台查詢病患狀況，就能提升醫療判斷精準度；銀行業則可統整法規、內控機制或審核放貸模型，並且訓練AI，作業人員使用平台獲得相關資訊，提高服務效能。

互動資通表示，旗下team+產品可雙向API串接企業考勤、ERP或BPM等內部系統，且其兼具資安的私有雲特點，成為企業發展AI的一大利器，例如，可化身企業被內部「差勤幫手」、「請款幫手」、「企業智能教練」，減輕企業後勤服務的人力負擔。

郭承翔指出，互動資通自主研發的team+逾10年在業界成功經驗，因應企業數位轉型發展需求，近期投注研發新量能，更提升為更全面的企業專屬「Super App」，包含開發完成企業可自行設定的客製化首頁模組，整合企業內部系統並於首頁中顯現，利於員工運用，進而協助企業建構自身生態系。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法