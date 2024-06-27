台綜院上修今年經濟成長率至3.57％ 傳產景氣觸底反彈

台灣綜合研究院上修2024年經濟成長率至3.57%。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣綜合研究院今天發布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至3.57%。台綜院表示，今年在國際景氣好轉、低基期因素下，台灣出口表現優於去年。外界擔憂高科技業和傳統產業復甦步調不一，台綜院指出，從用電成長來看，傳產開始擺脫疲軟態勢，產業景氣已觸底反彈。

台綜院指出，今年台灣經濟成長仰賴民間消費動能，抵銷民間投資的疲弱，再加上國際景氣與貿易逐漸回升，下半年有低基期環境的支持，民間投資與出口表現應可逐步改善。

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台綜院分析，2024年在人工智慧浪潮下，新興科技應用蓬勃發展，帶動高科技產業生產與出口表現，但產品出口表現強弱分明，各產業景氣較為分化，預估今年國際貿易成長表現優於去年，整體外需市場進出口都將改善。

民間消費方面，今年回復正常水準，薪資提升和股市創高帶來的財富效果，帶動國內消費動能提升，台綜院估今年民間消費成長2.75%。民間投資方面，政府「投資台灣三大方案」實施至今逐漸飽和，新增動能有限，國際經濟景氣不確定性導致企業投資決策轉趨保守，估今年民間投資成長1.47%。

台綜院總結，今年台灣受惠AI前景，股市表現屢創新高，帶動相關產品出口熱絡，助益今年經濟表現。展望下半年，投資與出口受惠國際景氣和全球貿易回升都將有所改善，但仍有不確定性因素，包含美中關係新局勢、主要國家貨幣政策轉向、AI發展、供電穩定等議題，都需留意觀察。

台綜院也同步發布電力景氣燈號，5月全國產業高壓以上用電量年增2.43%，電力景氣燈號由穩定的綠燈，轉為揚升的黃紅燈，顯示國內景氣展望樂觀。

進一步觀察各產業用電，在 AI、高效能運算等需求加速擴展下，電子科技產業生產動能強勁，尤其半導體業、電腦、電子及光學製品業等用電持續成長。此外，傳統產業開始擺脫疲軟態勢，包括塑橡膠製品業、化學材料業等，產業景氣已觸底反彈，電力景氣燈號由衰退的藍燈轉為向上的黃藍燈， 整體產業景氣向上復甦態勢愈加明確。

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