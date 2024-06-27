投資破260億！台中高鐵娛樂購物城將打造「航母級購物中心」

台中高鐵娛樂購物城首度對外招商，董事長原島榮一（右）及營運長戴蔭本迎接賓客。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵娛樂購物城（暫名）位於高鐵台中站對面，6月21日取得建造執照後，今天下午首度對外招商，數百名國內外廠商到場，聆聽第一大國際開發董事長原島榮一說明這座新的「航母級購物中心」，未來將打造吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。

在場業者表示，賣場面積為台中新光三越加台中大遠百1.6倍，是目前全台規模最大百貨購物中心。

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交通部鐵道局「新高鐵段69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」招商案，開發面積達4.8萬坪，總開發營業面積約18.2萬坪，3年前（2021年）8月由廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發，取得最優申請人資格，今天下午首度對外招商，初估總投資金額超過260億元。

原島榮一表示，自己是東京人，這座台中高鐵城將以東京與橫濱為借鏡，有信心讓台中與台北如同橫濱與東京發展關係，而開發案是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體大型商業開發案，其他商場無法媲美，將是全台最大的國際級百貨購物中心。

第一大國際營運長戴蔭本表示，24 小時影城、保齡球館、電競書店及最知名國際精品都會進駐，估計吸引千家業者，打造吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。

至於高鐵娛樂城為送交通部審查名稱，戴蔭本說，「將來還要改名字」，一定會讓消費者印象深刻。

高鐵城位於高鐵台中站對面，旅客可從4號出口步行前往，預計兩年後（2026年底）完工開幕營運，開發規劃5個樓層，業者宣稱，汽機車位超過1萬2300個，比台中新光三越、台中大遠百及台中漢神洲際都還多。

工地將於週日（30日）上午9點半舉辦動土典禮，滅火器、老王樂隊、冰球樂團及脆樂團將帶來演出，報名參與執鏟活動民眾超過4千人。

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