造紙公會理事長黃鯤雄：碳費徵收應評估產業影響

黃鯤雄（前排正中央者）續任造紙公會第30屆理事長。（公會提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕造紙公會舉辦會員大會，並由華紙（1905）董事長黃鯤雄續任理事長，因本屆任期橫跨台灣淨零碳排關鍵起跑期，包括碳費徵收、碳權交易、產業轉型等，造紙業關切跨國差異、衝擊外銷競爭力，黃鯤雄指出，碳費收費規劃一定要審慎評估產業影響。

黃鯤雄指出，台灣加入WTO造成關稅不對等，國外進口紙品無須關稅，但業者出口產品則被進口國徵收5至7%關稅。國內碳費開徵在即，對比中國、越南、印尼等地碳費或碳稅起徵期程還不明朗，造紙業都關切跨國政策差異對外銷衝擊大。

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黃鯤雄提及，特別是紙品直接關係民生活動，碳費收費規劃一定要審慎進行產業影響評估，以及判定高碳洩漏風險產業。

黃鯤雄也表示，造紙業20年前就投入製程改善節能減碳，但難度只會越來越高，現在平均每1噸減碳資本支出已高達1至1.5萬元；而在能源轉換和循環經濟2項低碳策略上，也期待政府明確SRF固體再生燃料規範及拓展生質料源（農林剩餘資材）市場量能，讓產業一起推進淨零轉型、資源循環與零廢棄關鍵戰略。

黃鯤雄也說，低碳化、智慧化是造紙業2大轉型引擎。3年前政府宣布台灣2050淨零目標，造紙業配合經濟部落實推動產業低碳化、智慧化綠色轉型，2022年也響應經濟部「以大帶小產業碳中和聯盟」，由工紙大廠正隆（1904）擔任示範產業鏈帶領進行碳盤查、碳足跡工作。

到今年，造紙業也會與工研院合作執行造紙產業人力調查，盤點產業2大轉型方向的人才痛點和缺口，以利用IoT（物聯網）和AI科技提升精準生產和決策效能。

黃鯤雄提到，目前造紙業綠色發展主軸有3：持續拓展綠色纖維材料、加強綠色能源應用、開發可持續循環再造的綠色產品。歐洲造紙產業聯合會已提出「生物碳（Biogenic Carbon）」概念，強調造紙業是一個產業發展與環境永續相容的獨特產業，紙纖維為100%可再造材質，隨著紙產品回收再利用，使碳得以延續儲存於紙品。

根據造紙公會統計，2023年台灣造紙業回收紙消費量達387.5萬公噸，其中國內收購量270.8萬公噸、進口採購量116.7萬公噸，利用率94.7%。

黃鯤雄強調，2030年是造紙業低碳轉型關鍵期。造紙業從製程改善、能源轉換、循環經濟推動低碳工作。造紙業自1995年起參與經濟部溫室氣體自願減量計畫，至今執行多達1246項減量措施，減量投資成本為43億元，合計減碳95萬公噸，減量效益為31億元；在能源轉換上，造紙業也有黑液、沼氣、風力、太陽能等多元實績。

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