台船百分百國產離岸風電水下基礎完工 「環海翡翠輪」載運

台船百分百國產離岸風電水下基礎完工。（圖由台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船跨足離岸風電領域，承接海龍離岸風電計畫共計63支水下鋼管樁製造，台船與國內供應鏈合作，打造出完全由國產自製的水下基礎鋼管椿，並提前完成所有檢驗，正式移交海龍離岸風電公司。

台船表示，海龍離岸風電專案目前是全亞洲規模最大的離岸風電專案，其裝置容量大於1GW，融資規模達1170億元，堪稱國內最受矚目的風場建置案。

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台船除了參與水下基樁製造以外，旗下子公司台船環海風電亦承接該案的海上運輸及安裝工程，使用全國第一艘自建海上施工船「環海翡翠輪」載運鋼管樁至離岸風場安裝。

台船說，這次製造過程中銲接良率逾99%，可見本土廠商在品質上已可滿足國際標準，更能繳出優於標準的成績單。

台船指出，近年除了為台灣打造第一艘海事工作船外，也藉由銲接技術及製造能力製作了水下基礎鋼管樁。在2025年節能減碳及能源轉型的國家願景下，台船與子公司廣泛布局於製造、防蝕、運輸、施工及維護，成為推動能源轉型的重要角色之一。

環海翡翠輪承擔載運水下基樁任務。（圖由台船提供）

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