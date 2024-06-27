推平價電動車挑戰中企！南韓現代Inster新車87萬有找

南韓現代汽車週四（27日）發表旗下平價電動車Inster。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓現代汽車為吸引消費者購買電動車，推出平價小型SUV電動車Inster，也是迎戰中國低價電動車，預計今年夏天搶先在南韓上市，接著將會出口到歐洲、中東和亞太地區，據悉，在歐洲的銷售價格將低於2.5萬歐元（約台幣87萬）。

外媒報導，南韓現代汽車週四（27日）在釜山國際車展發表旗下平價電動車Inster，稱這款3.8公尺長的電動車，充滿電的續航力為300公里，且隨車附有標準版的輔助駕駛軟體，韓國的銷售價格尚未公布。

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首爾的Hanwha證券分析師Kim Sung-rae指出，由於南韓和東南亞的消費者會因為電動車的高價位和車體偏大，以致猶豫不決、遲遲不肯購買，所以老牌的汽車廠開始發表小型電動車，希望將電動車推廣到大眾市場，預期這個區塊的電動車市場將會成長。

由於中國不斷加大電動車減價幅度，全球各國電動車商為與其競爭，都積極推出小型平價電動車，除了南韓現代汽車，美國的特斯拉、福特汽車也正在開發平價電動車，主要也是因為汽車市場一方面有高利率壓縮購買力，另一方面又面臨中國低成本電動車的出口大增。

據了解，中國比亞迪預計明年在歐洲開賣海鷗（Seagull）掀背車，這款車在中國的銷售價不到1萬美元，比亞迪的高階主管表示，即便加上歐盟要課的關稅，以及為符合歐盟標準須進行的調整，他們仍預期這款車在歐洲的售價可以壓低到2萬歐元（約台幣69.6萬）有找。

現代汽車歐洲行銷副總裁Andreas-Christoph Hoffman也表示，「我們的目標一向都是為我們的歐洲顧客生產低於2.5萬歐元的車輛」。不過，Mirae-Mobility研究服務公司總裁Kim Tae-Nyen表示，現代汽車的Inster可將歐洲和印度這類的新興市場做為目標市場，但是售價2萬歐元，恐怕在歐洲還是會被嫌貴。

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