不怕缺工！百城機械MIT自動化新產品要賣100國

百城機械首次發表MIT魔術手自動化包餡機，吸引食品業買主。（業者提供）



百城機械首次發表MIT魔術手自動化包餡機，吸引食品業買主。（業者提供）



〔記者林菁樺／台北報導〕台北國際食品系列展26日開展，我國食品加工機械在全球的AI智能浪潮下，也搶攻「自動化」、「智慧化」的新市場，南部大廠百城機械在展上首次亮相包餡機「魔術手」新品，由台灣自行開發、模擬職人工法的突破性技術，邁向工業4.0，業者喊出將藉由會展，把MIT食品機械賣到100國。

百城機械總經理蔡承諺表示，正在跟全球食品機械業者展開激烈競賽，尤其缺工時代下，食品製造廠對於自動化生產線需求不只與日俱增，更講求質量升級。百城也正式發表自行開發的包餡機「魔術手」以及「酥皮包餡成型機」，兩款新機皆大幅度改造傳統包餡機結構、優化產線功能，打造更逼近手工溫度的產品；首日即創下高話題，吸引眾多糕餅、烘焙業買主詢問。

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受到食安事件影響，「食安永續」成為本屆台北食品系列展大力推動的主軸。百城近年來致力於食品業「英雄聯盟」的整合平台，串聯原物料大廠「德麥、總信、三能、日清東酵、統清、松楚、福市、豐盟」等盟軍，並借重食品巨頭「南僑油脂」的技術支持，為客戶提供全方位的開發方案，展上也展示雙蛋黃月餅、雙餡貝果、肉桂捲、雲朵吐司、鳳凰酥、24摺御皇包等中、西式盟軍共同開發的新產品，因呈現自動化工業結合職人手工的多元運用，獲得國內外買主關注。

百城機械集結原物料大廠聯盟，更逐步落實智慧化領域，將台灣製造的自動化包餡機推廣至全球82個國家，期待展會期間更多海內外買主前來，朝向100個國家邁進。

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