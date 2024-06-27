名師解盤》容逸燊：高檔量縮整理 AI類股暫休兵

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市今天下跌80點，成交量續縮，從高檔6000億縮到4400億，呈現高檔量縮整理型態，我覺得這有利於中線止穩，反而大家體感跌幅比較大，因為OTC跌了0.6%，幾乎快要跌回昨天開盤價區域，但OTC今天也是量縮的，我們看到族群的轉換，非常迅速，電子股占大盤成交比重只剩下接近6成，昨天強勢的儲能概念股，包含雲豹能源、森崴能源、永崴投控，今天都開高走低拉回，爆量留出一個長上影線，未來核能要不要啟用，對於儲能來說，是一個潛在隱憂，因為未來很多國際大廠，都要來台灣設資料中心，台灣的電雖然不缺，可是綠電是明顯不夠的，光台積電一家，就占了綠電需求9成以上，所以其實在儲能類股要注意這樣狀況。

太陽能類股今天比較整齊，茂迪、達能、聯合再生、國碩、安集、太極，都拉出了漲停，短線今天太陽能類股，都是爆比較大的量，明天漲停過後還能不能續強?我覺得有待觀察，因為太陽能類股籌碼相較來說，都是比較凌亂一些，也就是市場上籌碼大部分在散戶手中，而大戶比率是比較少，行情比較容易形成短線行情。

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進入到7月主流，我覺得可以往一些消費性電子去尋找，因為AI行情在輝達股東會過後看起來暫時熄火，輝達沒有進一步破低的話，對於AI類股來說壓力減輕，但暫時也沒有新的晶片，或者是新的架構要發表，所以AI類股在進入到第3季季中後旺季之前，我認為可能呈現暫時休息整理，7、8月比較有可能往消費性電子股，像是MCU、車用電子或IC設計去靠攏。

盤面上今天很明顯電子股都拉回比較多，由航運類股支撐整個盤面，甚至昨天強勢的生技類股，今天也馬上就落下來，只剩下零星一兩檔，反過來軍工類股成為政策代表，週末環太平洋軍演即將舉行，我認為以現在量縮環境，最好不要當天去追強勢股票，很容易形成短線行情結束，暑假旺季即將來臨，今天遊戲類股也有部分表現，暑假有奧運題材，有遊戲股題材，中元節有食品類股相對應行情。

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